Более 13 тысяч случаев парковки на газонах пресечено в Подмосковье в 2017 г

МОСКВА, 27 ноя — РИА Недвижимость. Более 13 тысяч случаев парковки на газонах пресечено в Подмосковье в 2017 году, говорится в сообщении управление государственного административно-технического надзора Московской области.

"Всего по результатам проверок инспекторами пресечено более 13 тысяч случаев парковки на газонах и детских площадках. По каждому факту составлено постановление о привлечении нарушителей к административной ответственности в виде штрафа", — сообщается в документе. Как указывается в нем, общая сумма наложенных штрафов составила 19,7 миллиона рублей.

По итогам проверок инспекторами отмечено хорошее содержание газонов в Мытищах и Можайске. Именно в этих муниципалитетах инспекторами подмосковного Госадмтехнадзора выявляется меньше всего нарушений, связанных с нарушениями парковки на зеленых насаждениях и детских площадках.

Ранее сообщалось, что комитет Московской областной думы по вопросам строительства, архитектуры, ЖКХ и энергетики рассмотрел меры, ужесточающие ответственность за парковку на газоне в Подмосковье. В частности, предлагается законодательно объединить понятия "газон" и "зеленые насаждения" и как следствие установить единый размер штрафа за парковку на этих территориях в 5 тысяч рублей. Сейчас за парковку на газоне подмосковный автовладелец штрафуется на 5 тысяч рублей, за парковку на зеленых насаждения предусмотрен штраф от 1 до 5 тысяч рублей.