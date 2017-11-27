Торговые павильоны в Подмосковье оснастят QR-кодами

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Торговые павильоны Подмосковья оснастят QR-кодами, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

"На торговых павильонах повесят QR-коды. По ним можно будет узнать, кто и чем торгует и на каких основаниях", — сообщается в документе.Такая система в тестовом режиме работает в подмосковном Одинцове, добавляется в материале. "Пилотный проект, который сегодня реализуется в Московской области, очень перспективный. Мы, конечно, его полностью поддерживаем. Это очень важно для всех субъектов: и для производителей продукции, потому, что они в online-режиме без посредников находят для себя точки продаж, и для инвесторов, которые хотели бы инвестировать в создание торговых объектов, и они сразу получают доступ к информационной системе, могут оценить возможности для конкуренции", — приводятся в документе слова заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова.

Владельцы торгового бизнеса оценили удобство нововведения, отмечается в сообщении пресс-службы. "На карте видно, где находятся их торговые точки, что находится рядом. Система QR-кодов также затронет рестораны, бары и крупные торговые комплексы. В планах — расширить сервис. Например, можно будет узнать, сколько продукции реализуется в той или иной торговой точке", — заключается в документе.