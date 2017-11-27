Пациентам в Подмосковье о записи к врачу напоминают по телефону

МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. В рамках пилотного проекта в подмосковных Люберцах с понедельника запустили систему автоматизированного оповещения пациентов о записи к врачу, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"С сегодняшнего дня в Подмосковье запущен пилотный проект по автоматизированному обзвону записавшихся на прием пациентов. Система проходит апробацию в Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах", — приводятся в материале слова Забраловой.

Она добавила, что теперь пациентам, записавшимся на прием к врачу в Московском областном центре охраны материнства и детства, будет звонить робот и напоминать о времени визита к врачу.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Марков отметил, что сейчас в регионе порядка 20% пациентов пропускают ранее запланированный поход к врачу.

"Мы установили, что практически каждый пятый пациент не является на прием к врачу по предварительной записи. Информационная система будет не только напоминать о времени посещения поликлиники, но и предложит отменить или перенести запись к врачу. Мы ожидаем, что число неявок сократится как минимум в два раза", — подчеркнул Марков.

С 1 сентября 2017 года в Подмосковье запись к врачу осуществляется только через инфоматы, расположенные в поликлинике, портал государственных услуг или единый кол-центр. Планировать посещение врача можно на две недели вперед.