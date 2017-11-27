МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Фестиваль пряника пройдет в подмосковном Дмитрове, говорится в сообщении министерства культуры Московской области.
Сотрудники музея-заповедника "Дмитровский кремль" решили возродить пряничную традицию и учредили ежегодный культурный фестиваль, добавляется в материале. Гостей фестиваля ждет выставка-ярмарка пряничных изделий от российских мастеров, мастер-классы, экскурсии, развлекательная программа.
Участники фестиваля будут отмечены в нескольких номинациях: "Возрождение пряничной традиции Дмитровского уезда", "Сказ о Дмитровском прянике", "Вкусные истории", "Ну пряник, погоди", "Его величество Пряник Пряникович Пряников", "Все оттенки (цвета) глазури", "Обыкновенное чудо", "Самый обаятельный и привлекательный". В качестве экспертов выступят профессиональные кондитеры и пекари, заключается в сообщении подмосковного Минкульта.
Оригинальный рецепт дмитровских пряников не сохранился. Известно, что они были пряные, медовые, без добавления сахара, с фруктовой или медовой начинкой. Перед выпечкой пряники украшались оттиском печати на лицевой стороне.