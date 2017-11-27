МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. Фестиваль пряника пройдет в подмосковном Дмитрове, говорится в сообщении министерства культуры Московской области.

"В музее-заповеднике "Дмитровский кремль" с 11 по 17 декабря пройдет культурный фестиваль "Дмитровский пряник", — сообщается в документе. Как указывается в нем, подмосковный Дмитров издавна славился производством печатных пряников. Так, известно, что императора Александра II во время его визита в город в 1858 году вместо традиционного "хлеб-соль" угощали печатным пряником, доски-формы для изготовления которых сохранились в фондах музея.

Сотрудники музея-заповедника "Дмитровский кремль" решили возродить пряничную традицию и учредили ежегодный культурный фестиваль, добавляется в материале. Гостей фестиваля ждет выставка-ярмарка пряничных изделий от российских мастеров, мастер-классы, экскурсии, развлекательная программа.

Участники фестиваля будут отмечены в нескольких номинациях: "Возрождение пряничной традиции Дмитровского уезда", "Сказ о Дмитровском прянике", "Вкусные истории", "Ну пряник, погоди", "Его величество Пряник Пряникович Пряников", "Все оттенки (цвета) глазури", "Обыкновенное чудо", "Самый обаятельный и привлекательный". В качестве экспертов выступят профессиональные кондитеры и пекари, заключается в сообщении подмосковного Минкульта.

Оригинальный рецепт дмитровских пряников не сохранился. Известно, что они были пряные, медовые, без добавления сахара, с фруктовой или медовой начинкой. Перед выпечкой пряники украшались оттиском печати на лицевой стороне.