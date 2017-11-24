Подмосковные врачи отправятся на месяц работать в ФРГ весной 2018 года

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Московская область и Германия обменяются опытом в сфере перинатальной медицины.

Подмосковные врачи поедут обмениваться опытом с коллегами из Германии. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на заместителя министра здравоохранения Московской области Ирину Солдатову.

Во время проведения научной конференции "Оптимизация оказания медицинской помощи новорожденным детям" Ирина Солдатова рассказала о внедрении модели трехуровневой системы оказания помощи недоношенным детям в области.

"В силу того, что Московская область является лидером по уровню рождаемости, то нам интересно сотрудничать и обмениваться опытом с коллегами из Германии", — рассказала Ирина Солдатова.

В конференции также принял участие главврач Южно-Гессенского перинатального центра, главный неонатолог Южно-Гессенской федеральной земли Георг Фрей. Он рассказал, что уже посещал перинатальные центры в Москве и отметил хороший уровень организации. По словам Фрея, он уже сегодня может приступить к работе в этих клиниках. Кроме того, Георг Фрей открывает перинатальный центр в Дармштадте.

"Два врача и две медсестры из Подмосковья пройдут обучение в этом центре. Любой врач-неонатолог со знанием языка может поехать на обучение в Германию", — отметила Ирина Солдатова.

Московская область планирует заключить соглашения по обмену опытом с 12 перинатальными центрами в Дармштадте. В каждую из этих клиник отправят по четыре специалиста на стажировку.

На сегодняшний день, в Московской области открыто шесть центров материнства и детства.