Инвестпотенциал Подмосковья презентовали в Южной Корее

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Презентация прошла в рамках роуд-шоу в южнокорейском Сувоне.

Роуд-шоу, в рамках которого состоялась презентация инвестиционного потенциала Подмосковья, прошло в южнокорейском Сувоне (провинция Кенгидо). Одной из главных задач стало налаживание экономических отношений двух регионов.

Министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев заявил, что за последние три года для инвесторов в регионе были созданы уникальные условия.

"Землю можно получить за месяц, если на ней нет инфраструктуры, государство компенсирует стоимость той, которую создаст инвестор", — добавил Буцаев.

В Московской области для инвесторов есть 48 готовых индустриальных парков и 16 проектируемых.

В свою очередь провинция Кенгидо — лидер в Корее по числу инновационных компаний. Здесь работают 720 тысяч компаний, включая 4 180 зарубежных предприятий. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев выразил заинтересованность в развитии отношений в сфере промышленности и науки.

"Нам интересно узнать не только как живет столица, но и вся страна. Мы этим приездом хотели бы предложить разные варианты сотрудничества", — отметил глава региона.

В провинции Кенгидо для развития взаимоотношений, обмена технологиями, опытом и инвестициями работает Европейский бизнес-центр. В июне текущего года в Московской области был открыт офис Представительства Кенгидо.