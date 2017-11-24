Минздрав Подмосковья и медуниверситет Пирогова договорятся о сотрудничестве

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Подписание соглашения о сотрудничестве состоится 27 ноября.

27 ноября министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков и ректор Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова подпишут соглашения о сотрудничестве.

Благодаря договоренностям вуз сможет осуществлять профессиональную ориентацию ординаторов 1 года обучения, прошедших аккредитацию. Министерство здравоохранения Московской области, согласно соглашению, будет обеспечивать трудоустройство в медучреждения региона в качестве участковых терапевтов и педиатров.

Глава ведомства Дмитрий Марков заявил, что Министерство плотно взаимодействует с университетом имени Пирогова.

"Ежегодно 40–50 выпускников этого вуза трудоустраиваются в медицинские организации Московской области, а с открытием новых перинатальных центров планируется увеличение числа трудоустраиваемых", — добавил министр.

Важным событием в текущем году для Минздрава области стало открытие центров материнства и детства. В них созданы достойные условия работы, а также установлено самое современное оборудование.