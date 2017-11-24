Более 150 лыжных трасс подготовят к началу сезона в Подмосковье

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Протяженность каждый лыжной трассы составит от 300 метров до 15 километров.

В Московской области идет активная подготовка спортивной зимней инфраструктуры. И отсутствие снегопадов этому не помеха. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, в настоящее время в регионе готовится более 150 трасс разной сложности и протяженности. Большинство из них оборудованы освещением, чтобы жители области имели возможность заниматься спортом в любое время.

Лыжные трассы имеют протяженность от 300 метров до 15 километров. Самые короткие из них обычно располагаются на территории учебных заведений. А самая длинная находится в Истринском районе – на спортивной базе "Истина". Здесь проходят подготовку к соревнованиям профессиональные лыжники, а также ученики областных спортивных школ.

Длинные трассы также располагаются в Павловском Посаде – 12 км, и Сергиевом Посаде – 10 км. Если сложить все трассы Дмитровского района – получится около 50 км. Таким образом, этот район превосходит другие муниципалитеты по протяженности трасс.

"Официально спортивный зимний сезон у нас будет открыт 1 декабря. Уже есть налаженная практика подготовки к малоснежному декабрю. Здесь нам помогают технологические решения, и все необходимое оборудование и опыт в Московской области есть", — отметил Роман Терюшков.

Министр также добавил, что в Химках работают снеговые пушки, с помощью которых можно в короткие сроки создать снежную трассу.