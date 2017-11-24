В Подмосковье почти 1,3 тысячи управдомов пройдут обучение в 2018 году

КРАСНОГОРСК, 24 ноя — РИА Недвижимость. Почти 1,3 тысячи управдомов Московской области пройдут обучение в 2018 году, сообщил журналистам министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

"В следующем году мы займемся обучением управдомов Подмосковья по вопросам управления многоквартирными домами. Основной активный состав — это порядка 1,3 тысячи человек, а всего у нас в Московской области 14 тысяч человек, которые заняты в этой работе", — сказал Хромушин после пленарного заседания форума "Лидерство — это реальность", который проходил в пятницу в Красногорске. Министр напомнил, что во время подобного обучения в 2017 году рассматривались вопросы капитального ремонта домов.

Хромушин отметил роль общественников в работе министерства. "В ЖКХ у нас есть ряд направлений, в которых мы уже не мысли работу без участия общественников. Это в первую очередь капитальный ремонт домов, это вопросы самоуправления и, конечно же, благоустройство. У нас конструктивное взаимодействие, мы часто переписываемся в социальных сетях. А ряд предложений общественников по управлению многоквартирными домами, как известно, вошел в законодательные инициативы, которые Подмосковье отправило на рассмотрение на федеральный уровень", — заявил подмосковный министр ЖКХ.