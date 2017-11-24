В Подмосковье освятили родник в честь Святого Георгия Победоносца

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Церемония освящения Анциферовского родника после завершения основного этапа его благоустройства прошла вблизи Гуслицкого Спасо-Преображенского мужского монастыря в Орехово-Зуевском районе, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

"Анциферовский источник — один из старейших в Подмосковье, сегодня он освящен в честь Святого великомученика Георгия Победоносца. Родник трижды иссякал, но вода вновь пробивалась на поверхность. У молодоженов существует традиция приезжать сюда за водой, в 2018-м здесь планируется обустроить "поляну невест" беседками и часовней для венчания и построить купель", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в этом году благодаря поддержке муниципальных властей и спонсоров уже завершено благоустройство восьми родников и сейчас работы ведутся на семи источниках.

"На сегодня это самый масштабный реализованный проект благоустройства, а родник является самым популярным в Подмосковье. Ежедневно за мягкой водой приезжает более 500 человек. У источника появились удобный подход и место для набора воды, навес, мостки и лестницы, а также оборудован домик, где все желающие смогут выпить чай и попробовать вкусную и свежую монастырскую выпечку", — сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Он добавил, что благоустройство обошлось в 3 миллиона рублей.