Правительство Подмосковья и знаменитости откроют чемпионат "Кубок добра"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Первый футбольный матч в рамках нового спортивного благотворительного проекта правительства Подмосковья "Кубок добра" пройдет в Балашихе 29 ноября.

На поле встретятся команда Московской области, в состав которой войдут представители правительства Московской области. Противостоять ей будет международный спортивный коллектив "звезд". Ее капитан — Эмир Кустурица, в команде — российские певцы Пьер Нарцисс, Михаил Гребенщиков, Иракли Пирцхалава, а также другие знаменитости.

"Мы запускаем серию благотворительных футбольных матчей, которая станет традиционной. В перспективе этот проект можно будет продолжать как регулярный чемпионат "Кубок добра". Благодаря участию знаменитостей мы рассчитываем привлечь как можно больше внимания к самому турниру и, как следствие, усилить положительный эффект таких матчей", — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, слова которого приводятся на сайте возглавляемого им ведомства.

Идея этого благотворительного мероприятия, как объяснил министр, состоит в привлечении внимания состоятельных людей к матчам и сбору пожертвований в общий фонд "Кубка добра". Собранные средства пойдут на лечение тяжелобольных детей. Игра 29 ноября станет началом отборочного этапа "Кубка добра". В период с декабря текущего года — по май следующего отборочные матчи пройдут в разных городах Подмосковья. Финал Кубка состоится в День защиты детей летом 2018 года.

Известный сербский режиссёр Эмир Кустурица уже сыграл в начале ноября в одном благотворительном футбольном матче против команды правительства Московской области. А до этого (в октябре с.г.) он выступил со своей фольк-рок группой The No Smoking Orchestra в Красногорске, в ДК "Подмосковье". Костяк первой "сборной Кустурицы" по футболу составили музыканты The No Smoking Orchestra. Теперь команда режиссера усилена российскими звездами, хорошо владеющими футбольной техникой.