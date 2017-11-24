Два подмосковных инвестпроекта победили в федеральном конкурсе

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Два инвестиционных проекта из Московской области на сумму около 4 миллиардов рублей победили в федеральном конкурсе "Регионы — устойчивое развитие", говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

По данным пресс-службы, в Совете Федерации состоялось заседание попечительского совета конкурса на соискание ежегодной общественной премии "Регионы — устойчивое развитие". На мероприятии были объявлены победители осеннего отбора проектов конкурса — шесть проектов, общая стоимость реализации которых составит более 5 миллиардов рублей. Два проекта из шести представлены подмосковной компанией ООО "РЕСТР Консалтинг Плюс".

"Компания "РЕСТР Консалтинг Плюс" победила в конкурсе с инвестиционными проектами по строительству многоквартирных жилых комплексов, один из которых будет с медицинским центром. Предварительная стоимость реализации проектов составляет около 4 миллиардов рублей", — сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

Основным направлением деятельности ООО "РЕСТР Консалтинг Плюс" является инвестирование в строительство и выполнение функций инвестора-застройщика. С 2005 года у компании более 30 реализованных объектов разной сложности, дополняется в сообщении.

По состоянию на 20 ноября на конкурс поступило 398 заявок инвестиционных проектов из 68 субъектов страны, обработано 283 заявки на общую сумму 150 миллиардов рублей. В настоящее время в стадии подготовки к рассмотрению находятся 115 заявок.