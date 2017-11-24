В Подмосковье установили 202 детские площадки по губернаторской программе

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Власти Московской области установили в регионе 202 детские площадки по программе губернатора, на всех игровых комплексах особое внимание уделяется обеспечению безопасности, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Подмосковья Дмитрия Пестова.

"Завершена установка всех запланированных в рамках губернаторской программы 202 детских игровых площадок. Практически все детские городки торжественно введены в эксплуатацию, открытие нескольких оставшихся площадок состоится в ближайшие дни", — приводятся в материале слова Пестова.

Он добавил, что помимо 202 детских площадок, установленных в рамках губернаторской программы, в 2017 году более 1200 детских площадок построено и модернизировано в ходе реализации программы комплексного благоустройства дворовых территорий, а также в рамках муниципальных программ.

"Органам местного самоуправления поручено обеспечить безопасность на этих объектах, организовать качественную уборку и наружное освещение", — отметил Пестов.

Новые площадки оборудовали современными игровыми и спортивными элементами, особое внимание уделяется безопасности. Обязательным элементом каждой площадки является ударопоглощающее покрытие. Все детские площадки, построенные по губернаторской программе, оснащаются видеонаблюдением.

За последние четыре года в Подмосковье уже установлено и модернизировано почти 4 тысячи детских игровых площадок.