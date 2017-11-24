В подмосковном Леонтьевском открыли новый дом культуры

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Новый дом культуры с современным кинотеатром, интернет-кафе, бильярдным залом и еще 30 помещениями открыт в сельском поселении Леонтьевское в Ступинском районе Московской области в рамках областной программы "Сельское хозяйство Подмосковья", сообщает региональное министерство культуры.

Благодаря программе "Сельское хозяйство Подмосковья", сообщает минкульт региона, удалось сформировать бюджет на строительство нового ДК в размере 50 миллионов рублей. В его формировании участвовали средства федерального, областного бюджетов, а также финансовые ресурсы самого муниципального образования Леонтьевское, в которое входит 37 окрестных поселений. Общая площадь открывшегося дома культуры составляет 810 квадратных метров, в нем два этажа, зрительный зал на двести мест, 30 помещений в общей сложности. В доме культуры будут работать 12 клубов.

Согласно данным министерства культуры Подмосковья, сейчас в Московской области работают около тысячи домов культуры, которые посещают 300 тысяч человек. В 2017 году были открыты четыре новых центра досуга сельчан.