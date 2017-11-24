Подмосковными экопроектами заинтересовались инвесторы из Китая и США

МОСКВА, 24 ноя — РИА Недвижимость. Экологическими проектами Подмосковья заинтересовались инвесторы из Америки и Китая, говорится в сообщении министерства экологии и природопользования Московской области.

"К проектам, которые обсудят на заседании инвестиционного совета "Ярмарки экологических проектов Московской области", уже проявили интерес инвесторы не только из России, но также из США и КНР", — сообщается в документе.

Как указывается в нем, в рамках ярмарки будут презентованы более 70 проектов участников, прошедших предварительный отбор экспертного совета.

Наибольшее внимание российские и иностранные инвесторы проявили к разработкам ученых в сфере утилизации иловых осадков, предложения участников по устранению запахов на полигонах ТБО и внедрению современных систем очистки фильтрата, идеи по оптимизации технологий управления медицинскими отходами и внедрению экологичных композитных материалов для берегоукрепления и рекультивации русел рек, уточняется в материале.

В ярмарке экопроектов Подмосковья, которая пройдет 30 ноября, примут участие представители научного сообщества, бизнеса, общественных организаций и образовательных учреждений — разработчики технологий и проектов в сфере экологии. В рамках ярмарки инвесторы обсудят возможности внедрения и поддержки разработок, заключается в сообщении ведомства.