В подмосковную Госжилинспекцию поступило семь тысяч заявлений о смене УК

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. В Госжилинспекцию Московской области в текущем году поступили более семи тысяч протоколов общих собраний собственников с требованием о смене управляющих организаций, сообщил руководитель Госжилинспекции Подмосковья Вадим Соков, выступая в Совете Федерации на круглом столе, посвященного вопросам управления многоквартирными домами и ответственности управляющих организаций за оказываемые жилищно-коммунальные услуги.

"По ряду этих вопросов уже намечены пути решения, в том числе через совершенствование законодательной базы. Тем не менее, на оставшиеся проблемы тоже необходимо реагировать. И, если этой реакции нет, то собственники неизбежно поднимают вопрос о смене недобросовестной УК", — сказал Соков, комментируя большое количество недовольных своими управляющими компаниями жильцов Подмосковья.

В Московской области в управлении управляющих организаций находятся 88% многоквартирных домов, это, по словам Сокова, самая популярная форма управления. Анализируя обращения граждан в Госжилинспекцию, он выделил основные проблемы в работе УК. В их числе — слабая материально-техническая база, недостаточный уровень квалификации персонала, слабое взаимодействие с жителями.

Соков огласил эту статистику, выступая в пятницу в Совете Федерации на заседании круглого стола по вопросам совершенствования законодательной базы в сфере управления многоквартирными домами и ответственности управляющих организаций за оказываемые жилищно-коммунальные услуги.