В подмосковных лесах начнут усиленно охранять ели перед Новым годом

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Специалисты возьмут под усиленную охрану хвойные деревья в лесах Подмосковья с 1 декабря с целью пресечь незаконные рубки деревьев к Новому году, говорится в сообщении пресс-службы комитета лесного хозяйства Московской области.

"На основании приказа комитета лесного хозяйства Московской области с 1 декабря 2017 года в лесах Подмосковья будет усилен федеральный государственный лесной надзор. А с 15 декабря мобильные патрульные группы государственных лесных инспекторов и сотрудников правоохранительных органов приступят к патрулированию в целях выявления и пресечения фактов рубки и незаконной заготовки хвойных деревьев для новогодних праздников", — говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, помощь им окажут органы местного самоуправления и представители общественности.

На сегодняшний день за незаконную рубку лесных насаждений предусматривается административное наказание в виде штрафа в размере от 3 тысяч рублей для физических лиц и от 200 тысяч рублей — для юридических лиц. В случае, если нанесенный ущерб составит более пяти тысяч рублей, нарушителя ждет уголовная ответственность (статья 260 УК РФ — "Незаконная рубка лесных насаждений").