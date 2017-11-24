В Подмосковье начнется тестирование системы "Умный город"

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Тестирование системы "Умный город" вскоре начнется в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Во время роуд-шоу в Южной Корее подмосковная делегация ознакомилась с работой системы "Умный город", разработанной в Сеуле. Мэр города Пак Вонсун продемонстрировал работу системы, отслеживающей с помощью 60 тысяч видеокамер все сферы жизни мегаполиса: дорожную ситуацию, ДТП, пожары, работу коммунальных служб, уровень цен на рынках и в магазинах, состояние культурных объектов, мониторинг СМИ, уровень загрязнения воздуха и так далее. "Семь лет подряд Сеул занимает первое место в мире по оценке уровня развития электронного правительства, это оценка ООН", — сообщил Пак.

Аналогичная система разрабатывается сейчас в правительстве Московской области, вскоре начнется ее тестирование, сообщил журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев после встречи с мэром южнокорейской столицы. "Мы обсуждали систему автоматизированного управления городом — "Умный город", когда интерактивная карта помогает видеть все, что происходит на территории. Мы такую систему разрабатываем, в самое ближайшее время будем тестировать и запускать ее у нас в Московской области", — сказал Воробьев.

Губернатор добавил, что эта система автоматизированного управления городом позволит из правительства Московской области видеть наиболее проблемные места и оперативно реагировать на них.