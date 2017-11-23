Парк спецтехники для подмосковных пожарных обновили на четверть за пять лет

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Московской области с 2013 года в рамках госпрограммы "Безопасность Подмосковья" для пожарно-спасательных подразделений закупили 271 единицу современной спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

"Парк спецтехники пожарно-спасательных подразделений Московской области за 5 лет обновлен и доукомплектован почти на четверть. Всего на вооружении пожарно-спасательных подразделений Московской области находится порядка 1,1 тысячи единиц спецтехники, предназначенной для пожаротушения", — сказал Пестов.

По его словам, в том числе в 2017 году закуплено и передано в пожарные части муниципалитетов 39 современных автоцистерн, автолестниц и пожарных автомобилей. Еще 28 единиц спецтехники планируется передать до конца года.

Современная спецтехника поступает на вооружение как новых пожарных депо, так и существующих пожарных постов, взамен устаревших пожарных автомобилей, заключается в материале.