Парк спецтехники для подмосковных пожарных обновили на четверть за пять лет

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В Московской области с 2013 года в рамках госпрограммы "Безопасность Подмосковья" для пожарно-спасательных подразделений закупили 271 единицу современной спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.
По его словам, в том числе в 2017 году закуплено и передано в пожарные части муниципалитетов 39 современных автоцистерн, автолестниц и пожарных автомобилей. Еще 28 единиц спецтехники планируется передать до конца года.
Современная спецтехника поступает на вооружение как новых пожарных депо, так и существующих пожарных постов, взамен устаревших пожарных автомобилей, заключается в материале.