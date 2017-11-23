В Мытищах открыли новое пожарное депо

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. В городском округе Мытищи введено в эксплуатацию новое современное пожарное депо, построенное по губернаторской программе "Безопасность Подмосковья", сообщила пресс-служба зампреда правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"В зону прикрытия нового депо входят несколько микрорайонов городского округа Мытищи, в которых постоянно проживают 18 тысяч человек. Также депо обеспечит противопожарную защищенность ряда социально значимых объектов, крупнейшие из которых — торгово-развлекательный центр, аквапарк и учреждение с круглосуточным пребыванием детей", — приводятся в сообщении слова Дмитрия Пестова.

Мытищинское пожарное депо входит в число 78, построенных на территории Московской области в рамках губернаторской программы "Безопасность Подмосковья" за последние пять лет. И это четвертое новое пожарное депо, поставленное на дежурство с начала текущего года.

Ранее сообщалось, что с начала 2017 года и по состоянию на ноябрь текущего года в Подмосковье зафиксировано значительное снижение возгораний — более чем на половину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.