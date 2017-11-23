В Московской области выберут самый красивый подъезд

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Голосование жителей за самый красивый подъезд в регионе началось на портале "Добродел" в рамках смотр-конкурса "Лучший подъезд Подмосковья", в котором принимают участие более ста подъездов, отобранных на первом этапе в муниципальных конкурсах, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Голосование продлится до 29 ноября.

"Сейчас идет на "Доброделе" голосование жителей в номинации "Лучший отремонтированный подъезд зрительских симпатий", тут участники разыграют три призовые места и по результатам голосования жителей Московской области на интернет-портале их ждут ценные призы", — приводятся в материале слова министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгения Хромушина.

По его словам, сейчас выставлены 10 подъездов, которые прошли процедуру отбора, сперва самими муниципалитетами, затем из 100 подъездов членами конкурсной комиссии были отобраны 10 подъездов, которые собственно и выставлены для голосования.

"Процедура голосования простая, нужно зарегистрироваться на портале "Добродел" войти по ссылке и выбрать понравившийся подъезд", — пояснил министр.