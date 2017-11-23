Власти Подмосковья утвердили список маршрутов для "льготников" на 2018 год

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Правительство Московской области утвердило перечень на 2018 год маршрутов перевозок автобусами и троллейбусами по регулируемым тарифам, на которых отдельным группам граждан будут предоставлены меры социальной поддержки, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона.

Всего соответствующим распоряжением правительства Подмосковья было утверждено 1385 таких маршрутов. Правительство в рамках этого распоряжения также поручило министерству транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья сделать общественный транспорт, работающий на регулярных маршрутах и по регулируемым тарифам, более заметным.

В частности, распоряжение обязывает оснастить автобусы и троллейбусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров, специальными опознавательными знаками (лобовыми, боковыми и задними указателями маршрута следования, выполненными черным цветом на белом фоне).

Ранее правительство региона сообщало, что в Подмосковье вступят в силу изменения, по которым стоимость поездок в автобусах и троллейбусах в регионе увеличится на 4%.