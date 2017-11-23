Тяжелоатлетки из Подмосковья стали призерами первенства России

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Бронзу и серебро на завершившемся в Старом Осколе первенстве России по тяжелой атлетике среди юношей и девушек до 19 лет, завоевали спортсменки из Московской области, сообщает региональное министерство физической культуры и спорта.

В весовой категории до 44 килограммов отличилась Виктория Барабанова. Девушка показала результат 122 килограмма по сумме двоеборья и выиграла бронзовую медаль. Серебро досталось другой тяжелоатлетке — Татьяне Прокофьевой., которая выступала в весовой категории до 48 килограммов и в сумме двух подходов набрала 130 килограммов, выполнив таким образом норматив мастера спорта.

Молодые спортсмены из Подмосковья традиционно занимают призовые места на национальных и международных соревнованиях, в Московской области действует уникальная школа олимпийского резерва по тяжелой атлетике (находится в г. Люберцы), которая имеет филиалы в 17 городах Подмосковья.