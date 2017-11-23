Программа "Чистая вода" реализуется в Подмосковье с опережением плана

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Реализация программы "Чистая вода" в Подмосковье идет с опережением плана, сообщил журналистам министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин.

"Программа "Чистая вода" идет с перевыполнением плана. При плане установки в 100 водозаборных узлов мы планируем выйти к концу года со 118 ВЗУ со станциями водоочистки", — сказал Хромушин. Он добавил, что программа 2017 года практически завершена. К концу года обеспеченность жителей Подмосковья чистой питьевой водой составит 93,3%.

Программа продолжится и в следующем году. Планируется, что вдвое будет увеличено количество водозаборных узлов, которые будут построены в регионе за счет реализации инвестиционных программ, — с 18 до 36.

Хромушин считает, что к началу 2019 года чистой питьевой водой будут обеспечены 94,4% населения области. В поселках с населением от 30-40 человек централизованные системы очистки возводится не будут из-за высокой стоимости проектов и необходимости последующего повышения тарифа.