Власти Подмосковья считают ОНФ надежным партнером

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Власти Подмосковья назвали движение Общенародный фронт надежным партнером, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.
В ходе мероприятия обсуждались проекты ОНФ и по общественному контролю в сферах ремонта дорог, уборки мусора, благоустройства дворов, развития инфраструктуры военных городков, здравоохранения, образования, экологии, экономики, культуры. Также были подведены итоги работы подмосковного отделения ОНФ за 2017 год и сформирован проект общественных предложений. После доработки он будет передан губернатору Московской области Андрею Воробьеву. В частности, региональное отделение ОНФ планирует предложить правительству Московской области продлить на 2018 год действие приоритетных областных проектов, добавляется в материале.
"В декабре состоится итоговый форум, где будут подведены итоги действующих приоритетных, прикладных проектов. Московская область здесь в лидерах. Особенно по проектам: "Генеральная уборка", "Дорожная инспекция", "Карта убитых дорог", "Карта свалок" и ряд других. Здесь у нас хорошее, эффективное взаимодействие с соответствующими профильными министерствами Московской области", — цитируются в сообщении слова руководителя исполкома ОНФ Алексея Анисимова.