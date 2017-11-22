Власти Подмосковья считают ОНФ надежным партнером

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Власти Подмосковья назвали движение Общенародный фронт надежным партнером, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

"Для нас взаимодействие с ОНФ — это приоритетная работа, и губернатор уделяет ей особое внимание, регулярно встречается с представителями Общероссийского народного фронта. Спасибо вам за вашу очень искреннюю, ответственную, непростую работу. Она позволяет нам решать задачи быстрее, конструктивнее. Для нас сегодня ОНФ — это надежный партнер в совместной работе на благо Подмосковья", — сказала вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова на региональной конференции Общероссийского народного фронта, ее слова приводятся в документе.

В ходе мероприятия обсуждались проекты ОНФ и по общественному контролю в сферах ремонта дорог, уборки мусора, благоустройства дворов, развития инфраструктуры военных городков, здравоохранения, образования, экологии, экономики, культуры. Также были подведены итоги работы подмосковного отделения ОНФ за 2017 год и сформирован проект общественных предложений. После доработки он будет передан губернатору Московской области Андрею Воробьеву. В частности, региональное отделение ОНФ планирует предложить правительству Московской области продлить на 2018 год действие приоритетных областных проектов, добавляется в материале.

"В декабре состоится итоговый форум, где будут подведены итоги действующих приоритетных, прикладных проектов. Московская область здесь в лидерах. Особенно по проектам: "Генеральная уборка", "Дорожная инспекция", "Карта убитых дорог", "Карта свалок" и ряд других. Здесь у нас хорошее, эффективное взаимодействие с соответствующими профильными министерствами Московской области", — цитируются в сообщении слова руководителя исполкома ОНФ Алексея Анисимова.