В Подмосковном Краснознаменске пройдет антионкологическая акция

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Медицинская и просветительская акция, направленная на профилактику, раннее обнаружение и борьбу с онкологическими заболеваниями, в частности, раком молочной железы пройдет в городе Краснокаменске Московской области в четверг, сообщило министерство здравоохранения региона.
"На площади перед центром развития творчества и детей в Краснознаменске будет установлен передвижной мобильный маммограф Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА РФ), чтобы каждая женщина смогла пройти маммографический скрининг.
Напомню, что ранняя диагностика повышает выявляемость онкологических заболеваний, что позволяет раньше начинать лечение и проводить его более эффективно. Скрининг рекомендуется проводить раз в два года", — приводятся на портале слова министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.
Глава Минздрава Московской области также напомнил, что у региональных властей в планах закупка собственного передвижного маммографа для охвата отдаленных населенных пунктов области и крупных предприятий Подмосковья.