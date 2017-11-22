В Подмосковном Краснознаменске пройдет антионкологическая акция

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Медицинская и просветительская акция, направленная на профилактику, раннее обнаружение и борьбу с онкологическими заболеваниями, в частности, раком молочной железы пройдет в городе Краснокаменске Московской области в четверг, сообщило министерство здравоохранения региона.

Акция состоится в рамках двух национальных антираковых проектов "Сохраним жизнь маме" и "Розовая ленточка", посвященные профилактике рака молочной железы. Мероприятие пройдет при поддержке всероссийского общественного движения "Матери России" и правительства Московской области.

"На площади перед центром развития творчества и детей в Краснознаменске будет установлен передвижной мобильный маммограф Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА РФ), чтобы каждая женщина смогла пройти маммографический скрининг.

Напомню, что ранняя диагностика повышает выявляемость онкологических заболеваний, что позволяет раньше начинать лечение и проводить его более эффективно. Скрининг рекомендуется проводить раз в два года", — приводятся на портале слова министр здравоохранения Подмосковья Дмитрий Марков.

Глава Минздрава Московской области также напомнил, что у региональных властей в планах закупка собственного передвижного маммографа для охвата отдаленных населенных пунктов области и крупных предприятий Подмосковья.