В Подмосковье завершают прием заявок на ремонт дорог в 2018 году

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в субботу, 25 ноября, завершает прием заявок на ремонт дорог в регионе в 2018 году, к настоящему моменту через портал "Добродел" собраны более 50 тысяч предложений о ремонте областных дорог.

"За время проведения опроса жители Подмосковья внесли более 50,5 тысяч предложений", — сообщает министерство на своем вебсайте.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области начало принимать от жителей заявки на ремонт дорог третьего ноября. "За это время очень активно себя проявили Домодедовский, Шатурский, Серпуховской, Дмитровский и Ногинский районы", — отмечает министерство.

"Все предложения будут проанализированы, а затем часть из них выставят на голосование с последующей реализацией в 2018 году", — говорится в сообщении.