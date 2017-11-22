ЕИКЦ Подмосковья обработал 135 тысяч звонков

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. С начала работы в июле 2017 года Единого информационного контактного центра (ЕИКЦ) электросетевых компаний Московской области его операторы приняли и обработали свыше 135 тысяч звонков, сообщил министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

"Единый информационный контактный центр будет способствовать повышению качества оказания услуг по электроснабжению и надежности, а для сетевых компаний, особенно во время ЧС или аварийных ситуаций будет являться центром информационного обмена", — сказал Неганов, слова которого цитирует сайт Минэнерго Подмосковья.

Проект по созданию ЕИКЦ всех электросетевых компаний Московской области реализован по инициативе областного министерства энергетики на базе контактного центра ПАО "МОЭСК" "Светлая линия", которая, по мнению минэнерго региона, хорошо себя зарекомендовала в глазах потребителей.

"В настоящее время операторы контактного центра информируют по всем вопросам клиентов не только "МОЭСК", но и "Мособлэнерго", а также "МСК Энерго" г. Королев и МУП г.о. Домодедово "Электросеть". Вскоре будут добавлены и другие электросетевые компании региона", — сообщило министерство энергетики Московской области.