Новогоднее оформление появится в подмосковных магазинах до 1 декабря

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Витрины и прилегающие территории магазинов, рынков, торговых центров в Подмосковье будут украшены к Новому году и Рождеству до 1 декабря, сообщает пресс-служба министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

"Включение праздничной иллюминации, новогоднее оформление витрин и фасадов зданий предприятий торговли и услуг должно быть завершено до 1 декабря. Но уже сейчас большинство магазинов и торговых центров Подмосковья украсили свои объекты", — сказал глава ведомства Владимир Посаженников.

Он пояснил, что в первую очередь работы по новогоднему оформлению объектов завершили сетевые магазины и крупные торговые центры.

Глава министерства также добавил, что предприятиям торговли и сферы услуг на территории Московской области рекомендовано при организации праздничного оформления витрин, входных групп, а также прилегающих территорий применять полупрозрачные и цветные наклейки, использовать в качестве праздничного освещения светодинамические гирлянды, световые панно, элементы оформления с новогодней и рождественской символикой и многое другое.