Молодежный фестиваль "Вместе в будущее" пройдет в Новом Иерусалиме

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Масштабный фестиваль современного молодежного искусства "Вместе в будущее" состоится в Музейно-выставочном комплексе Московской области "Новый Иерусалим" в воскресенье, сообщила пресс-служба министра культуры Московской области.

"Одна из главных задач проекта — поддержание (у молодых людей) тенденции к здоровому образу жизни, — сказала министр культуры Московской области Оксана Косарева. — Проект также способствует привлечению молодежи к активному участию в культурной, общественной жизни Подмосковья, созданию условий для творческого самовыражения личности, стимулированию развития художественного творчества".

В фестивале примут участие молодые жители Подмосковья, юноши и девушки в возрасте от 16 — до 23 лет. В год экологии деловая программа фестиваля фокусируется на тематике здорового, экологичного и гармоничного будущего. Участники в формате творческой командной игры разработают проект гармоничного города будущего.

В концертной части фестиваля — молодежные коллективы, выступающие в стилях модных танцев танец (хип-хоп, брейкдэнс), а также молодежной поэзии в стиле рэп, трендовой музыки (диджеинг, битбоксинг). В художественной практике фестиваля "Вместе в будущее" ожидаются перфомансы и демонстрации в стиле стрит-арт, граффити и коллаж. На фестиваль также приедут популярные молодежные видеоблогеры. Планируются показательные выступления молодых спортсменов (скейтбордистов и культуристов).