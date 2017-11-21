Часть улицы Ленина в подмосковном Лосино-Петровске переименуют

МОСКВА, 21 ноя — РИА Недвижимость. Часть улицы Ленина в Лосино-Петровске переименуют, говорится в постановлении главы городского округа, опубликованного на официальном городском портале.

"Переименовать часть улицы Ленина г. Лосино-Петровского в границах многоквартирных жилых домов: №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 11 в Петровский бульвар", — следует из постановления администрации муниципального образования № 797.

В документе отмечается, что сектору строительства и архитектуры администрации городского округа, в соответствии с данным постановлением, поручено в пятидневный срок осуществить регистрацию Петровского бульвара в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС), а объектов недвижимости — в Федеральной информационной адресной системе (ФИАС)

Также отдел ЖКХ в трехмесячный срок должен обеспечить изготовление и установку адресных аншлагов с наименованием бульвара и нумерацией домов, добавляется в опубликованном постановлении.