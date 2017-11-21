"Узоры Московии" из Подмосковья получили гран-при в "Поединке хоров"

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Победителем Второго всероссийского конкурса вокально-хоровых коллективов пенсионеров России "Поединки хоров" и лауреатом гран-при этого конкурса признан подмосковный коллектив "Узоры Московии", сообщает министерство культуры Московской области.

В песенном состязании, которое проходило в Белгороде, принимали участие более двадцати любительских хоров и ансамблей из 22 регионов Российской Федерации — от Центральной России и Северного Кавказа до Дальнего Востока, а также гости из Донецка. Гран-при конкурса достался народному коллективу — хору русской песни "Узоры Московии" из подмосковного города Фрязино.

В 2017 году организатором конкурса выступило правительство Белгородской области, общероссийская общественная организация "Союз пенсионеров России" при поддержке министерства культуры России и Пенсионного фонда России. "Поединки хоров" проводятся с 2016 года.

Цели конкурса — пропаганда, развитие и популяризация вокально-хорового искусства, содействие росту исполнительской культуры и мастерства хоровых коллективов, ансамблей, повышение статуса пожилого человека в обществе и его роли в творческом, культурном и социальном развитии страны.