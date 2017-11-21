В Подмосковье число зарегистрированных браков выросло почти на 5%

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Более 50 тысяч браков зарегистрировали в Подмосковье за 10 месяцев текущего года, что на 4,6% больше аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"За январь-октябрь 2017 года в Московской области зарегистрировано более 50 тысяч браков. Это на 4,6% больше аналогичного периода прошлого года", — сказала Забралова.

Она добавила, что за десять месяцев прошлого года было зарегистрировано 48,1 тысячи браков.

По данным пресс-службы, заявление о заключении брака можно подать удаленно через портал государственных услуг. В этом случае пошлину можно оплатить в режиме онлайн и со скидкой в 7%.

Кроме того, популярностью пользуется услуга удаленной подачи заявления о заключении брака через портал государственных услуг, дополняется в пресс-релизе.

"Учитывая возможность подать заявление через портал без посещения органа ЗАГС и семипроцентную скидку на уплату госпошлины в режиме онлайн, молодожены других регионов все чаще пользуются подмосковными органами ЗАГС", — отмечается в материале.

Всего в Московской области насчитывается 106 органов записи актов гражданского состояния, заключается в сообщении.