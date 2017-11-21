Электросети Подмосковья приведут к единому стандарту

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Электрические сети Подмосковья будут приведены к единому стандарту, говорится в сообщении министерства энергетики Московской области.

"В этом году практически завершен многолетний проект по консолидации электросетей. Вторым этапом у нас будет их приведение к единому стандарту обслуживания, качеству и техническому состоянию", — сообщается в документе со ссылкой на министра энергетики Московской области Леонида Неганова.

По его словам, программа консолидации муниципального электросетевого имущества в Московской области выполнена на 95%. АО "Мособлэнерго" объединило практически все разрозненные территориальные сетевые организации, которые раньше принадлежали муниципальным образованиям. В настоящее время решение о передаче муниципального электросетевого имущества принято в 60 муниципалитетах Подмосковья.

Консолидация электросетевого имущества проводится в целях создания единых стандартов обслуживания потребителей электрической энергии, а также для повышения качества, эффективности и надежности энергоснабжения за счет распространения лучших практик, заключается в материале подмосковного Минэнерго.