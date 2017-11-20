Новое пожарное депо открылось под Ногинском рядом с крупнейшими СНТ

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Новое здание пожарной части "Мособлпожспаса" открылось в городском поселении им. Воровского Ногинского района Подмосковья, сообщило Управление по обеспечению противопожарно-спасательной службы Московской области.

Пожарной части (депо) присвоен номер №238. В зоне ответственности, или, как говорят пожарные, "районе выезда" этого подразделения "Мособлпожспаса" находятся поселок, несколько сел и деревень, а также 164 садовых товарищества. Самое большое из садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ), находящихся в районе выезда депо, — "Алешинские сады" — состоит из 2,5 тысяч участков.

"В настоящее время в поселке имени Воровского проживает более пяти тысяч жителей. Летом, с приездом дачников, средняя численность населения увеличивается. В поселке располагаются учреждения здравоохранения, образования и культуры. Эти объекты всегда находятся под пристальным вниманием пожарных и спасателей", — сообщает "Мособлпожспас" на своем сайте.

По программе губернатора Московской области Андрея Воробьева "Безопасность Подмосковья" на территории области поставлено на боевое дежурство семьдесят восемь пожарных депо, три из которых открыты в 2017 году. Благодаря проводимой работе уровень прикрытия населенных пунктов Московской области всеми видами пожарной охраны, в сравнении с 2013 годом повышен с 83% до 96%.