Неприятные запахи на востоке Москвы могут вернуться весной 2018 года

МОСКВА, 20 ноя — РИА Недвижимость. Неприятные запахи, на которые жаловались жители востока Москвы, Балашихи, Люберец и Реутова, могут вернуться весной будущего года, заявил журналистам министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.
"Запахи снизятся к январю 2018 года, но могут вернуться весной и летом следующего года, когда будут проводиться дополнительные мероприятия по рекультивации полигона "Кучино": выполаживание тела полигона, накрытие пленкой и другие мероприятия", — сказал Коган.
Руководитель регионального Минэко отметил, что экстренные мероприятия по дегазации, которые проводятся в последнее время на полигоне, позволят ликвидировать 90% запахов. Однако в настоящем виде полигон непригоден для рекультивации. Так, необходимо сделать склоны полигона более пологими — не более 21 градуса, завершить четырехкратную пересыпку полигона грунтами с накрытием пленкой каждого слоя.
"Запахи полостью прекратятся только когда полигон накроют пленкой", — отметил Коган.
Полностью система утилизации свалочного газа будет смонтирована до конца текущего года. Она будет выкачивать 2,5 тысячи кубических метров газа в час. Биогаз будет поступать в четыре газосборные станции для последующего сжигания на высокотемпературном факеле. Температура горения составит более 1 тысячи градусов Цельсия, что позволит обеззараживать продукты горения на 99,9%.