Неприятные запахи на востоке Москвы могут вернуться весной 2018 года

МОСКВА, 20 ноя — РИА Недвижимость. Неприятные запахи, на которые жаловались жители востока Москвы, Балашихи, Люберец и Реутова, могут вернуться весной будущего года, заявил журналистам министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

"Запахи снизятся к январю 2018 года, но могут вернуться весной и летом следующего года, когда будут проводиться дополнительные мероприятия по рекультивации полигона "Кучино": выполаживание тела полигона, накрытие пленкой и другие мероприятия", — сказал Коган.

Руководитель регионального Минэко отметил, что экстренные мероприятия по дегазации, которые проводятся в последнее время на полигоне, позволят ликвидировать 90% запахов. Однако в настоящем виде полигон непригоден для рекультивации. Так, необходимо сделать склоны полигона более пологими — не более 21 градуса, завершить четырехкратную пересыпку полигона грунтами с накрытием пленкой каждого слоя.

"Запахи полостью прекратятся только когда полигон накроют пленкой", — отметил Коган.

Ранее сообщалось, что на полигоне начато бурение 55 скважин для отвода биогаза, образующегося при брожении органических отходов.

Полностью система утилизации свалочного газа будет смонтирована до конца текущего года. Она будет выкачивать 2,5 тысячи кубических метров газа в час. Биогаз будет поступать в четыре газосборные станции для последующего сжигания на высокотемпературном факеле. Температура горения составит более 1 тысячи градусов Цельсия, что позволит обеззараживать продукты горения на 99,9%.