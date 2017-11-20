Со дна Пехорки и Малашки подняли более 50 тысяч кубометров ила

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Около пятидесяти тысяч кубометров иловых отложений было поднято в рамках программы экологической реабилитации территории Балашихи, сообщил в субботу губернатор Московской области Андрей Воробьев в своих аккаунтах в соцсетях.

"Очищение рек Пехорка и Малашка в Балашихе идет полным ходом. Со дна подняли уже 50 тысяч кубических метров отложений ила", — написал Воробьев. Губернатор Московской области также выложил фотографии и видео рек, на которых видна работа гидротехнических устройств по очистке акватории Пехорки.

Как сообщила пресс-служба правительства региона, выпустила в субботу релиз на сайте правительства и губернатора области, добавив в нем, что экологическая реабилитация реки Пехорка началась в октябре 2017г. И до конца следующего года планируется очистить более 20 километров Пехорки и ее притока — реки Малашка. Помимо этого водоем заселят микроводорослями, которые должны улучшить качество воды.

На экологическую реабилитацию балашихинских рек потратили около 630 миллионов рублей. На 2018 г. также запланирована экологическая реабилитация реки Яуза в Мытищах.