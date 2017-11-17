Новую зону отдыха обустроили в подмосковных Химках

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Зона отдыха появилась на набережной канала имени Москвы.

В Химках на набережной канала имени Москвы у нового жилого комплекса "Маяк" появилась зона отдыха. Специально для нее в мастерской Церетели изготовили композицию "Бегемоты".

Территория вдоль канала имени Москвы протяженностью более 800 метров превратилась в живописную прогулочную зону. Здесь работает бесплатный wi‐fi, оборудованы камеры видеонаблюдения, освещение, лавочки. На территории зоны отдыха есть кафе и детская площадка. За порядком здесь следят сотрудники частного охранного предприятия.

"Мы заинтересованы, чтобы новая зона отдыха была комфортной, удобной и безопасной для химчан. Поэтому приложили максимум усилий и учли все эти показатели при проведении работ", — сообщил генеральный директор компании-застройщика Тахир Шойгу.