Фестиваль губернских театров пройдет в Подмосковье в 2018 году

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Фестиваль "Фабрика Станиславского" планируют провести в Орехово-Зуеве.

В Орехово-Зуеве в 2018 году могут провести фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на художественного руководителя Московского губернского драматического театра, народного артиста РФ Сергея Безрукова.

"Нужно развиваться и пробовать все, но не забывать про русский психологический театр", — отметил Безруков. Он также сообщил, что фестиваль планируется провести на территории заводов Морозова.

Кроме того Безруков заявил, что на фестивале этим летом Московской губернский театр представил первый акт "Вишневого сада". В декабре этот спектакль покажут на сцене театра.

"Он отвечает самым главным требованиям русского психологического театра", — отметил Безруков.