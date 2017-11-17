Инвесторы готовы создать в индустриальных парках МО 25 тысяч рабочих мест

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Завяки на размещение в индустриальных парках региона с начала года подали более 100 компаний.

Порядка 100 инвесторов с начала 2017 года подали заявки на размещение в подмосковных индустриальных парках своих производств, на которых смогут трудиться 25 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на исполняющего обязанности генерального директора Корпорации развития Подмосковья Кирилла Бычкова.

Как рассказал и.о. гендиректора Корпорации развития МО, в текущем году было получено порядка 100 новых заявок на размещение в индустриальных парках. Это конкретные проекты, общая сумма инвестиций по которым составит 110 миллиардов рублей. В случае успешной реализации данных проектов будет создано 25 тысяч рабочих мест.

Также он уточнил, что при размещении в индустриальных парках и особых экономических зонах предпочтение будут отдавать современным и экологичным производствам.

"Я могу точно сказать, что мы не хотим видеть на территории особых экономических зон Подмосковья, а также в индустриальных парках предприятия, использующие устаревшие технологии, производства, которые не соответствуют экологическим стандартам и впоследствии станут источниками экологических проблем. Инвесторам, которые хотят делать нечто подобное, дорога в Московскую область закрыта", — сказал Бычков.