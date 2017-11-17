Реутовская пожарно‐спасательная часть признана лучшей в ЦФО по итогам года

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Конкурс состоялся в рамках межрегионального этапа фестиваля "Созвездие мужчества".

Специализированная пожарно‐спасательная часть подмосковного Реутова признана лучшей в Центральном федеральном округе России по итогам 2017 года. Конкурс проходил в рамках межрегионального этапа всероссийского фестиваля "Созвездие мужества". Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу Реутова Станислава Каторова.

"По итогам ежегодного конкурса среди специализированных пожарно-спасательных частей Центрального федерального округа России пожарно-спасательная часть Реутова признана лучшей в 2017 году. Сотрудники службы принимают участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций не только на территории города, но и по всей Московской области", — сказал Станислав Каторов.

Специализированная пожарно-спасательная часть в Реутове образована в 2013 году в соответствии с приказом МЧС России. Численность части — 111 человек, а также более 50 единиц техники. В 2017 году сотрудниками пожарно‐спасательной части было совершено более 200 выездов.