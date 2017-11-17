В Балашихе спасли более 700 недоношенных детей в 2017 году

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Более 700 недоношенных детей спасли в Балашихе в 2017 году, говорится в сообщении администрации городского округа.

"Более 700 недоношенных детей выходили специалисты перинатального центра в Балашихе с начала 2017 года", — сообщается в пресс-релизе со ссылкой на заместителя главного врача по педиатрической части Московского областного перинатального центра Наталью Давыденко.

На сайте медучреждения говорится, что Московский областной перинатальный центр действует с 2003 года. Входит в тройку лучших перинатальных центров России. Ежегодно здесь рождаются более шести тысяч малышей. Основная специализация центра — оказание медицинской помощи женщинам с угрозой преждевременных родов, а также выхаживание недоношенных детей с массой тела от 500 грамм. С 2013 центр является клинической базой кафедры акушерства, гинекологии и перинатологии Государственного научного центра Российской Федерации — Федеральный медицинский биофизический центр имени А. И. Бурназяна.