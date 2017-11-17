В Подмосковье на 23% увеличилось количество легальных торговцев алкоголем

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Количество легальных алкотрейдеров за счет новых лицензий на право продажи алкогольной продукции увеличилось в Московской области на 23% за 2017 год, сообщила пресс-служба регионального министерства потребительского рынка и услуг.

Как сказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников, которого цитирует правительственный портал области: "С ужесточением мер наказания за торговлю алкоголем без лицензии незаконная торговля алкоголем и спиртосодержащей продукцией стала невыгодной для предпринимателей. Ведь зачастую нарушителями являются небольшие магазины, для которых штраф в 3 миллиона — критичен и грозит закрытием торгового объекта".

Министерство напомнило, что согласно части 3 статьи 14.17. КоАП РФ, на сегодняшний день производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии влечет наложение административного штрафа. Для должностных лиц он находится в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Для юрлиц составляет не более одной пятой совокупного размера годовой выручки, полученной от реализации всех товаров, но не менее 3 миллионов рублей с конфискацией продукции. "Ранее размер штрафа для юрлиц за аналогичное правонарушение составлял от 200 тысяч до 300 тысяч рублей", — напоминает министерство.