Дом для переселенцев из аварийного жилья построят в подмосковном Ступине

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Дом для переселенцев из аварийного жилья построят в подмосковном Ступине, говорится в сообщении министерства строительного комплекса Московской области.

"В рамках реализации адресной программы Московской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2019 годы" в городском округе Ступино запланировано строительство многоквартирного жилого дома для переселенцев. Министерством строительного комплекса Московской области выдано разрешение на его строительство", — сообщается в документе.

Как указывается в нем, трехэтажный 22-квартирный жилой дом для переселенцев общей площадью порядка 1,2 тысячи квадратных метров будет построен в городском поселении Михнево по улице Советской. Завершение строительства дома запланировано на 2018 год.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра строительного комплекса Московской области Максима Фомина, чьи слова приводятся в материале, в новостройку планируется переселить 48 жителей из 22 аварийных помещений. Расселяемая площадь этих квартир составляет 905 квадратных метров.