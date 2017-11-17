Число природных пожаров в Подмосковье за год снизилось более чем на 50%

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Количество природных пожаров в Подмосковье сократилось в пожароопасный сезон 2017 года на 56,5%, говорится в сообщении на сайте правительства Московской области со ссылкой на данные Главного управления МЧС РФ по региону.

На территории региона за сезон было зафиксировали всего 67 очагов природных пожаров.

"По данным Главного управления МЧС России по Московской области, 54 пожара произошли на землях лесного фонда, шесть — на землях московского военного лесничества и семь торфяных пожаров. Общее количество природных пожаров, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилось на 56,49%", — говорится в сообщении.

Информация по итогам пожароопасного сезона 2017 года была озвучена на межведомственном совещании, заседание которого прошло в комитете лесного хозяйства Московской области. И в нем приняли участие представители департамента лесного хозяйства по Центральному федеральному округу, ГУ МЧС России по Московской области, Центрлесхоза, Мособллеса, Оборонлеса Минобороны России, ФГКУ "Территориальное управление лесного хозяйства" Минобороны России.