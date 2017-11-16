Производители мяса в Подмосковье получат дополнительную поддержку

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Подмосковные производители мяса получат дополнительный пакет поддержки, заявил глава регионального Минсельхоза Андрей Разин.

"Мясные животноводы теперь могут рассчитывать не только на субсидии, связанные с вовлечением в сельхозоборот ранее брошенных земель, но и на другие формы поддержки, включая помощь в создании племенных стад", — сказал министр сельского хозяйство региона Андрей Разин, посещая Домодедовский район.

В качестве ориентира для фермеров, которые хотят заняться в Подмосковье производством мяса, глава Минсельхоза привел племенной завод "Барыбино" в Домодедовском районе, которому два года назад без торгов по распоряжению губернатора области был выделен участок земли.

"Животноводство ранее никогда не было приоритетной отраслью в агропромышленном комплексе Подмосковья, тем более приятно, что своим примером (фермеры из Барыбино) убедительно показали, что в мясной отрасли можно стабильно развиваться", — отметил Разин.

По его словам, барыбинцы с нуля перешагнули рубеж в тысячу голов мясного скота, и есть планы двигаться дальше.

"В зимний период между полевыми работами мы изучим опыт "Барыбино" и подумаем, что еще можно сделать для развития отрасли", — сказал Разин.

По состоянию на середину ноября 2017 года поголовье барыбинского племенного мясного скота составило 749 голов, в том числе коров — 371 голова. Основу стада составляют симменталы — одна из самых популярных и рентабельных пород. Кроме того, племзавод закупил голландских нетелей (молодых еще не телившихся коров) голштино-фризской породы.