Новое пожарное депо открыли в Ногинском районе Подмосковья

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Пожарное депо открыли в рамках губернаторской программы "Безопасность Подмосковья".

В Ногинском районе Московской области ввели в эксплуатацию новое пожарное депо. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства региона Дмитрия Пестова.

В зону пожарного прикрытия депо входят учреждения культуры, образования и здравоохранения, поселок имени Воровского, близлежащие деревни и села, а также более 160 садовых товариществ.

Для пожарных было построено новое современное здание, гараж, в котором размещена закупленная по губернаторской программе "Безопасность Подмосковья" пожарная и спасательная техника.

"В рамках программы "Безопасность Подмосковья" на территории Московской области поставлено на боевое дежурство уже 78 новых пожарных депо, три из которых открыты в 2017 году. Благодаря этому уровень прикрытия населенных пунктов Московской области всеми видами пожарной охраны за последние пять лет повышен с 77% до 96%", — сообщил Дмитрий Пестов.