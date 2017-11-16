Субсидии для частных детсадов и школ Подмосковья в 2018 году увеличатся

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Финансирование частных детскадов увеличится на 17,9%, частных школ – на 12,4%.

Депутаты подмосковного парламента приняли законопроект, который увеличивает в 2018 году финансирование из бюджета подмосковных частных детских садов на 17,9%, а частных школ Московской области — на 12,4%. Об этом сообщает телеканал "360". Средства предусмотрены госпрограммой "Образование Подмосковья на 2017-2025 годы", а также будут выделены из областного бюджета.

Как отметил Алексей Мазуров, зампредседателя комитета Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма, субсидии, которые получают частные школы и детсады, аналогичны субсидиям, выделяемым муниципальным учреждения образования. Алексей Мазуров уточнил, что финансирование растет в связи с увеличением контингента частных детских садов и частных школ. По его словам, финансирование частных детских садов увеличится на 17,9% и составит 889,4 миллиона рублей, а частных школ на 12,4% до 1,3 миллиарда рублей.

Также депутаты Мособлдумы приняли законопроект, касающийся финансирования в 2018 году 1967 муниципальных детсадов с общим количеством учащихся 388,7 тысячи человек. Алексей Мазуров отметил, что средний норматив на ребенка составит 99,4 тысячи рублей (+4,4%). При этом заложенный ориентир средней зарплаты составит 46,4 тысячи рублей.