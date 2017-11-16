Парк дорожной техники Подмосковья обновится на треть в течение трех месяцев

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Более 600 единиц спецтехники поступят в муниципалитеты Подмосковья с ноября по январь.

Андрей Воробьев вручил ключи от первых 165 дорожных машин "Мосавтодору", сообщил телеканал "360".

В подмосковный парк дорожной техники поступят 65 погрузчиков, 190 комбинированных дорожных машин, 24 грейдера, 94 трактора, 60 катков, 21 асфальтоукладчик, 21 вакуумный пылесос, 16 снегопогрузчиков, 17 мусоровозов, 10 фрез и 148 специализированных машин. На обновление техники из регионального бюджета было направлено 5,9 миллиарда рублей. Дорожные машины оборудованы ГЛОНАСС.

Андрей Воробьев выразил благодарность АО "Газпромбанк Лизинг". В рамках контракта удалось приобрести большое количество техники. Самая большая партия отправилась в красногорское подразделение "Мосавтодора" — 27 спецмашин, Ногинск получил 14 единиц дорожной техники, Руза — 13 и в Серебряные Пруды — 11.

"У "Мосавтодора" техники на сегодня не хватало, поэтому они ее арендовали. Ежегодно тратили на это почти миллиард рублей. Теперь такой необходимости нет. Мы эти деньги вложили в нашу технику при помощи процедуры лизинга. В течение пяти лет мы сможем выплатить за нее деньги, а техника уже будет наша, и она будет работать на дорогах Московской области", — рассказал министр транспорта региона Игорь Тресков.

ГБУ МО "Мосавтодор" отвечает за содержание и ремонт дорог общей протяженностью 14,5 тысячи километров, следит за состоянием 13 тысяч остановок общественного транспорта и двух тысяч километров тротуаров. В последний раз для нужд "Мосавтодора" массово закупали технику в 2013 году, отмечается в материале.