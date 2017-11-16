Московская область лидирует в стране по числу перинатальных центров

МОСВА, 16 ноя — РИА Новости. В Подмосковье построили шесть центров материнства и детства.

Московская область – единственный регион в России, где есть шесть центров материнства и детства. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на замминистра здравоохранения Подмосковья – начальника управления организации медицинской помощи матерям и детям Минздрава региона Ирину Солдатову.

"Один перинатальный центр на миллион населения, такого нигде больше нет", — отметила Солдатова.

Только в 2017 году в регионе были запущены в работу четыре перинатальных центра. Они были открыты в Наро-Фоминске, Щелкове, Коломне. 10 ноября был открыт центр материнства и детства в Раменском. В нем уже родились 22 ребенка. Центр в Раменском сегодня осмотрели глава Подмосковья Андрей Воробьев и уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова.

Также в ближайшее время планируется запустить перинатальный центр в Сергиевом Посаде. С 2003 года такое учреждение работает в Балашихе.